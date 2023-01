Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Continental

Die Continental-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 64,32 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 64,26 EUR ein. Bei 66,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125.789 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2022 bei 93,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 45,16 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 69,36 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.395,60 EUR ausgewiesen.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,88 EUR fest.

