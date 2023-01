Continental Aktie News: Continental gibt am Vormittag nach

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 65,72 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 65,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.678 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,29 EUR erreichte der Titel am 11.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 29,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,36 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.395,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 8.000,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,88 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com