Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Minus

Continental im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 74,52 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 74,52 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 74,14 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,84 EUR. Zuletzt wechselten 279.379 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 28,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,13 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.395,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich freundlich

Schwacher Handel: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Rot