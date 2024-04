Continental Aktie News: Continental am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Continental

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 61,62 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 61,62 EUR zu. Bei 61,94 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 61,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.790 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 27,23 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,55 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,44 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 82,00 EUR.

Am 08.11.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 EUR je Continental-Aktie belaufen.

