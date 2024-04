Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Continental im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 61,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 61,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 191.276 Continental-Aktien.

Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,15 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 4,87 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Continental-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00 EUR an.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

