Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Continental 65,72 EUR

-0,24% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,86 EUR an. Mit einem Wert von 65,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 64.521 Stück.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 19,66 Prozent zulegen. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 49,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,20 EUR.

Continental gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.283,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.278,30 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 07.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,47 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie schwächer: Continental-Reifenwerk in Russland verkauft

Post-Corona-Erholung: Lufthansa könnte im Juni in DAX zurückkehren - Aktie zieht an

Continental-Aktie steigt deutlich: Höherer Gewinn als erwartet - Continental enttäuscht aber beim Cashflow

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com