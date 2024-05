Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Das Papier von Continental legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 61,74 EUR. Bei 61,96 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 60,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 94.689 Stück.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Mit Abgaben von 5,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,43 EUR je Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.05.2024. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,91 EUR je Aktie gewesen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Continental-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,06 EUR je Continental-Aktie.

