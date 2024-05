Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 61,76 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 61,76 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 61,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162.620 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 21,22 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Abschläge von 5,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 81,43 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 präsentieren. Continental dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,06 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 5 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün