Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 61,22 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 61,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 61,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.958 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 28,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 81,43 EUR angegeben.

Continental veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Continental.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,06 EUR im Jahr 2024 aus.

