Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Continental zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 68,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 68,68 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,88 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 68,76 EUR. Bisher wurden heute 4.572 Continental-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 15,38 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,20 EUR.

Am 10.05.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 10.283,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.278,30 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

