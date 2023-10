Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 60,68 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 60,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 60,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.550 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 30,59 Prozent wieder erreichen. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 48,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 25,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,00 EUR aus.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

