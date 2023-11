Continental Aktie News: Continental am Mittag im Minusbereich

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 70,62 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 70,62 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 70,32 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,68 EUR. Zuletzt wechselten 71.263 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 54,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 30,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,89 EUR an.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,05 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,50 Prozent zurück. Hier wurden 10.240,10 EUR gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

