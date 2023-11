Continental Aktie News: Continental gibt am Vormittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 71,48 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 71,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 71,46 EUR. Mit einem Wert von 71,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.729 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 76,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10.395,60 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

