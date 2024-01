Continental im Blick

Continental Aktie News: Continental am Nachmittag gefragt

31.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 76,04 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 76,04 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 76,06 EUR. Bei 75,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.467 Stück gehandelt. Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 58,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 23,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,13 EUR aus. Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,49 EUR, nach -1,05 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025. Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich Continental-Aktie & Co. unter Druck: Continental von Durchsuchung durch EU-Kartellwächter betroffen

