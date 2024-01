Continental Aktie News: Continental am Vormittag in Rot

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 75,54 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 75,54 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 75,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.197 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 4,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,95 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,13 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Am 06.03.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,49 EUR je Continental-Aktie.

