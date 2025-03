Continental Aktie News: Continental am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 64,24 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 64,24 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 64,22 EUR. Bei 66,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.036 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 13,57 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 77,11 EUR je Continental-Aktie an.

Am 04.03.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Continental am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,09 EUR je Aktie.

