Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roter Tendenz

Um 31.05.2022 12:22:00 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,04 EUR ab. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,22 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 70,46 EUR. Bisher wurden heute 75.575 Continental-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2021 auf bis zu 118,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,78 EUR am 07.03.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 25,11 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,92 EUR aus.

Continental ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9.244,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.258,90 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet. Continental dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,76 EUR je Continental-Aktie.

