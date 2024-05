Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 61,92 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 61,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 62,10 EUR. Bei 61,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 78.405 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 21,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,06 EUR je Aktie aus.

