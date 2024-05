Continental Aktie News: Continental zieht am Freitagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 62,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,6 Prozent auf 62,00 EUR. Bei 62,10 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,52 EUR. Bisher wurden heute 133.814 Continental-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 26,45 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 6,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 81,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,91 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,31 Mrd. EUR gelegen.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,06 EUR je Continental-Aktie belaufen.

