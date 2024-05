Continental Aktie News: Continental zieht am Vormittag an

Continental im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 62,00 EUR zu.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 62,00 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 5.655 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 58,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,13 Prozent.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,06 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

