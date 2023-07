Continental Aktie News: Continental am Montagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 72,80 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 72,80 EUR ab. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.153 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,85 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,13 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,40 EUR an.

Am 10.05.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,23 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.283,20 EUR im Vergleich zu 9.278,30 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,52 EUR je Continental-Aktie.

