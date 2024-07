Continental Aktie News: Continental zieht am Mittag an

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 57,00 EUR zu. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,64 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,64 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 54.919 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,54 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 9,51 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,67 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.05.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Continental die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

