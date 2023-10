Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag nahezu unverändert

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 60,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 60,44 EUR bewegte sich die Continental-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,64 EUR an. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 60,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 4.591 Stück.

Bei einem Wert von 79,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 31,11 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 25,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,00 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Continental.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,91 EUR fest.

