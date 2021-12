Continental Aktie News: Continental verzeichnet Verluste

Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 93,11 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.884 Punkten tendiert. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 92,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,20 EUR. Zuletzt wechselten 141.258 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,65 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2021 Kursverluste bis auf 87,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,00 EUR aus. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,50 EUR je Continental-Aktie.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

10 für 2022: Was die Börsen im neuen Jahr beeinflussen dürfte

Continental-Aktie profitiert: Conti-Chef blickt zuversichtlich auf das Schlussquartal

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com