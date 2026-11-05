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Aktuelle Analyse

Continental-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Continental-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der Continental-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
70.94 EUR 0.14 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Autozulieferers habe im dritten Quartal die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei zudem der erhöhte Ausblick für den freen Finanzmittelfluss.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Die Continental-Aktie konnte um 13:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 71,10 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 12,52 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 76.905 Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 9,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:06 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Continental Outperform Bernstein Research
09.10.26 Continental Buy UBS AG
08.10.26 Continental Outperform Bernstein Research

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