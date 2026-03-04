Experten-Einschätzung

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei.

Um 13:42 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 65,88 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 182.915 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 3,1 Prozent.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.