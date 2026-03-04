DAX24.201 ±-0,0%Est505.867 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -1,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.832 +0,6%Euro1,1619 -0,1%Öl83,72 +1,4%Gold5.155 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX volatil -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
SAP-Aktie steigt dennoch: UBS senkt Kursziel SAP-Aktie steigt dennoch: UBS senkt Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Einschätzung

Continental-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

05.03.26 13:58 Uhr
Continental-Aktie: Das Rating von Deutsche Bank AG sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Deutsche Bank AG hat die Continental-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
65,90 EUR -1,80 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei.

Aktienauswertung: Die Continental-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:42 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 65,88 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 182.915 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 3,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
13:56Continental BuyDeutsche Bank AG
13:51Continental HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36Continental Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:56Continental BuyDeutsche Bank AG
04.03.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Continental BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:51Continental HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36Continental Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Continental Market-PerformBernstein Research
06.02.2026Continental Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Continental Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen