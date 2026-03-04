Continental-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
Deutsche Bank AG hat die Continental-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei.
Aktienauswertung: Die Continental-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:42 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 65,88 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 182.915 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 3,1 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Continental News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com