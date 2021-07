Continental baut Softwareentwicklung in China aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Continental stärkt die zunehmend wichtige Softwareentwicklung mit einem neuen Entwicklungszentrum in China. "Mit diesem Schritt programmieren wir uns auf verstärktes Wachstum in China als weltweit größtem Automarkt", wird Conti-CEO Nikolai Setzer in einer Mitteilung zitiert. Bereits jetzt arbeitet rund jeder zehnte Beschäftigte von Conti in China. Bis zum Jahresende kommt eine niedrige dreistellige Zahl an Software- und IT-Experten im neuen Zentrum hinzu.

Das Entwicklungszentrum für Software und Systeme wurde am Freitag in Chongqing im Südwesten des Landes eröffnet. Der DAX-Konzern beschäftigt weltweit etwa 20.000 Software- und IT-Spezialisten; die Belegschaft insgesamt beläuft sich auf mehr als 236.000 Mitarbeiter.

