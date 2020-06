Continental beschließt neues Vergütungssystem

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental will den Aktionären bei der anstehenden Hauptversammlung ein neues Vergütungssystem für Führungskräfte vorlegen. Die Vergütung soll künftig noch stärker an der nachhaltigen und langfristigen Unternehmensentwicklung ausgerichtet werden, so der DAX-Konzern. Der überwiegende Teil der variablen Vergütung habe eine mehrjährige Bemessungsgrundlage und sei unter anderem an die relative Entwicklung der Conti-Aktie im Vergleich zu Konkurrenten geknüpft. Zudem würden die Bezüge von Vorständen gedeckelt.

Das neue System entspreche "in allen Belangen den gesetzlichen Anforderungen und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex", so Conti.

Die Vergütung der Continental-Aufsichtsratsmitglieder soll ebenfalls umgestellt werden: Künftig soll sie ausschließlich aus einer Festvergütung bestehen und keine variablen Vergütungskomponenten mehr enthalten.

Über die Änderungen sollen die Anteilseigner während der virtuellen Hauptversammlung am 14. Juli abstimmen.

