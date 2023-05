Continental verkauft Werk in russischem Kaluga

Aktien in diesem Artikel Continental 67,96 EUR

HANNOVER/KALUGA (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ist beim geplanten Rückzug aus Russland einen wichtigen Schritt weiter. Wie viele andere Unternehmen reagierte Conti mit dem Entschluss auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Werk in der Stadt Kaluga mit 1100 Beschäftigten wurde an das russische Unternehmen S8 Capital verkauft, teilte der Dax-Konzern am Montag in Hannover mit. In dem Werk fertigte Continental Pkw-Reifen und produzierte Klima-, Servolenkungsleitungen sowie Teile für Luftfedersysteme für den russischen Markt. Außerdem ist die Vertriebsgesellschaft für Reifen in Moskau Teil des Verkaufs. Die Transaktion sei von den zuständigen Behörden genehmigt, hieß es weiter. Über den Kaufpreis sowie weitere Details hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Damit verbleiben in Russland für Conti nach eigenen Angaben noch Vertriebsbüros in Moskau mit rund 30 Angestellten, sowie die Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Tacho-Graphen in Tschistopol mit rund 10 Beschäftigten./lew/mis/stk