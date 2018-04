Continental wächst wechselkursbereinigt um 4,3 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Negative Wechselkurseffekte im Volumen von 546 Millionen Euro haben bei Continental zum Jahresauftakt das starke organische Wachstum aufgezehrt. Der nach Bosch zweitgrößte Autozulieferer weltweit, dessen Produktpalette von Antrieben über Fahrassistenz- bis zu Bremssystemen reicht, verbuchte bei stabilem Umsatz ein rückläufiges operatives Ergebnis. Aus eigener Kraft, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, gelang dem Unternehmen ein Wachstum von 4,3 Prozent. Conti hat sich damit nach eigenen Angaben besser geschlagen als die relevanten Märkte.

"Es zeugt von großer operativer Stärke, sich in einem anspruchsvollen Umfeld, wie im ersten Quartal durchlebt, so entschlossen zu behaupten", erklärte Conti-Chef Elmar Degenhart vor der Hauptversammlung am Freitag. Gut lief es vor allem in der Sparte Automotive. Hier verbuchte Conti ein organisches Wachstum von 5,5 Prozent. Der Auftragseingang deutet auf weiteres Wachstum hin. Er stieg um 15 Prozent auf 11 Milliarden Euro.

Vergangene Woche hatte der Konzern aus Hannover den Finanzmarkt mit einer Gewinnwarnung schockiert. Sonderbelastungen im Reifengeschäft, die sich mit insgesamt 150 Millionen Euro im operativen Ergebnis bemerkbar machen dürften, lassen sich mit Verbesserungen an anderer Stelle nicht mehr ausgleichen, glaubt Continental. Entsprechend wird 2018 als operative Umsatzrendite nicht mehr 10,5 sondern nur mehr als 10 Prozent angepeilt.

Der Umsatz lag im Quartal mit rund 11 Milliarden Euro geringfügig um 0,1 Prozent über Vorjahr. Dazu trug das Geschäft der Automotive Group überproportional bei. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) ging um 9 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro zurück. Das entspricht einer Marge von 9,7 Prozent. Im Vorjahr hatte der DAX-Konzern ein bereinigtes EBIT von 1,16 Milliarden Euro und eine Marge von 10,6 Prozent erzielt.

Analysten hatten für die ersten drei Monate mit 11 Milliarden Euro Umsatz und 1,13 Milliarden Euro bereinigtem EBIT gerechnet.

