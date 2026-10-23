Controladora Axtel SAB de CV Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Controladora Axtel SAB de CV Registered hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,01 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,020 MXN je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Controladora Axtel SAB de CV Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,15 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren 3,06 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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