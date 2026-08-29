Apple-Aktie vor dem Chefwechsel: Was Anleger von CEO John Ternus erwarten können

Cook geht, Ternus kommt

30.08.26 03:29 Uhr

Mit John Ternus übernimmt zum 1. September ein langjähriger Apple-Manager die Konzernspitze. Für Anleger stellt sich damit die Frage, welche Akzente der neue CEO setzen wird.

• Der Wechsel wirft Fragen zu Apples zukünftiger Kapitalpolitik und KI-Strategie auf, während Analysten die Aktie unterschiedlich bewerten und die Produktvorstellung sowie KI-Entwicklungen im Fokus der Anleger bleiben.

• Ternus, ein langjähriges Apple-Produktentwicklungstalent, gilt als Symbol für Kontinuität und Fokus auf Hardware, wobei unklar ist, wie er Kapital und KI-Investitionen in Zukunft steuern wird.

• Tim Cook wird zum 1. September 2026 nach fast 15 Jahren bei Apple den CEO-Posten abgeben und auf den Posten des Executive Chairman wechseln, während John Ternus als neuer CEO die Leitung übernimmt.

Zum 1. September 2026 wird John Ternus neuer CEO von Apple

Cook bleibt als Executive Chairman an Bord

Offen sind vor allem Apples Weg bei der KI und die künftige Kapitalpolitik

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Zum 1. September 2026 gibt Tim Cook nach fast 15 Jahren den Chefposten bei Apple ab, übernehmen wird der langjährige Hardwarechef John Ternus. Für die Aktie zählt weniger, wer an der Spitze steht, als die Frage, ob der neue CEO Apples Rückstand bei der KI verkleinert und die aktionärsfreundliche Kapitalpolitik fortschreibt.

Ein Wechsel mit langem Vorlauf

Beschlossen ist der Schritt längst: Das Board of Directors stimmte dem Übergang bereits im April einstimmig zu, am Ende eines sorgfältigen, langfristig angelegten Nachfolgeprozesses. Cook führt die Geschäfte bis zum Stichtag und wechselt danach auf den Posten des Executive Chairman, wo er vor allem den Draht zu Regierungen weltweit halten soll. Arthur Levinson rückt zum Lead Independent Director auf, Ternus zieht zugleich ins Board ein. Cooks Bilanz wiegt schwer: In seiner Amtszeit stieg Apples Börsenwert von rund 350 Milliarden auf zuletzt mehr als 4 Billionen US-Dollar, der Jahresumsatz kletterte von 108 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2011 auf über 416 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025.

John Ternus, der Produktmann an der Spitze

Ternus ist ein Eigengewächs: 2001 kam er ins Produktentwicklungsteam, 2021 übernahm er als Senior Vice President die Hardwareentwicklung. Er war maßgeblich an zentralen Generationen von iPhone, iPad, Mac und Apple Watch sowie den AirPods beteiligt, weshalb Reuters und mehrere Analysten in seiner Berufung vor allem ein Signal der Kontinuität sehen und die Konzentration aufs Gerätegeschäft betonen. Technik ist für ihn kein Selbstzweck, sondern Mittel zum besseren Produkt, eine Haltung, die Apples Fokus auf das Zusammenspiel von Hardware und Software erklärt. Seinen ersten großen Auftritt hat der neue CEO rasch: Bereits am 9. September zeigt Apple neue iPhones und womöglich sein erstes faltbares Modell.

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Kapitalpolitik und KI als Prüfsteine

Für Anleger hängt am Wechsel vor allem die Frage der Mittelverwendung. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 schüttete Apple rund 11,8 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus und kaufte für rund 62,1 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurück, der Schwerpunkt liegt also klar auf den Rückkäufen. Ob Ternus, der aus der Produktentwicklung kommt, künftig mehr Kapital in Forschung, Entwicklung oder Zukäufe lenkt, ist offen. Noch dringlicher ist die KI: Während Microsoft, Amazon und Google ihre Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur massiv ausweiten, verfolgt Apple inzwischen einen hybriden Ansatz: Die nächste Generation von Apple Intelligence basiert auf eigenen Apple-Foundation-Modellen, die Apple gemeinsam mit Google auf Basis von Gemini-Modellen entwickelt hat.

Analystenbild zur Apple-Aktie

Die Wall Street bleibt mehrheitlich zuversichtlich, aber gespalten: Laut TipRanks raten von 30 Analysten 16 zum Kauf, zehn zum Halten und vier zum Verkauf, das mittlere Kursziel liegt bei rund 339 US-Dollar, die Spanne reicht von 245 bis 400 US-Dollar. Zu den vorsichtigen Stimmen zählt Jefferies, das die Apple-Aktie am 10. August auf "Sell" abstufte und das Kursziel senkte. Derweil stufte Rothschild die Aktie des iKonzerns am 17. August auf "Buy" hoch und hob das Kursziel deutlich an. Die Bank of America bestätigte am 20. August ihr Kaufrating und ihr Kursziel von 380 US-Dollar.

Für Anleger dürfte nach dem Chefwechsel am Dienstag zunächst die Produktvorstellung am 9. September, Ternus' erster großer Auftritt als Chef, in den Fokus rücken. Danach dürfte Ende Oktober der nächste Zahlentermin folgen, an dem sich zeigt, wie der Konzern KI und Kapitalpolitik unter neuer Führung austariert.

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Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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