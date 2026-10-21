Coop Pank AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Coop Pank AS Registered veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,8 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 33,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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