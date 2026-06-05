Cooper Companies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Cooper Companies hat am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Cooper Companies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Cooper Companies im vergangenen Quartal 1,08 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cooper Companies 1,00 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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