COP27: EU und Ägypten schließen Vereinbarung zu Wasserstoffproduktion

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Die Europäische Union und Ägypten haben auf der Weltklimakonferenz vereinbart, gemeinsam die Produktion von Wasserstoff in der Arabischen Republik stark auszubauen. Ägypten sei als Standort "ideal" wegen seines Potenzials für erneubare Energien aus Sonne und Wind sowie recht kurzer Lieferwege nach Europa, sagte EU-Klimakommissar Frans Timmermans am Mittwoch in Scharm el Scheich.

Es gehe nun darum, schnell Projekte anzuschieben, private Investoren müssten Zugang bekommen. Gemeinsam mit mehreren ägyptischen Ministern unterzeichnete Timmermans eine entsprechende Absichtserklärung.

Wenn der Strom für die Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien kommt, gilt auch das Produkt als "grün". In der Industrie kann Wasserstoff fossile Brennstoffe wie Gas, Öl und Kohle ersetzen.

Allerdings ist seine Gewinnung sehr energieaufwendig. Doch auch nach Auffassung von Umweltorganisationen kann bei bestimmten Industrieprozessen, in der Luft- und Seeschifffahrt sowie beim Schwerlastverkehr auf der Straße grüner Wasserstoff ein Teil der Lösung sein.

