DAX24.247 -0,1%Est505.928 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,10 +2,1%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.719 +2,6%Euro1,1727 -0,1%Öl99,79 +0,7%Gold4.743 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- Bitcoin, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
AT&T-Aktie fällt trotz überraschend vieler neuer Mobilfunkkunden AT&T-Aktie fällt trotz überraschend vieler neuer Mobilfunkkunden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Copilot-Integration

Microsoft-Aktie im Aufwind: KI-Allianz mit Moody’s erweitert - Analysten sehen massives Potenzial

22.04.26 14:09 Uhr
Massives Aufwärtspotenzial: NASDAQ-Aktie Microsoft profitiert von Moody’s-Allianz und Analysten-Lob | finanzen.net

Microsoft und Moody’s vertiefen ihre Partnerschaft, während Analysten an ihren positiven Einschätzungen für Microsoft festhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
363,85 EUR 2,15 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moody's Corp.
393,00 EUR -4,00 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Microsoft und Moody’s erweitern Kooperation
• Positive Stimmung unter Analysten
• Microsoft-Aktie mit Gewinnen

Moody’s-Intelligence wird in Copilot integriert

Die Moody’s Corporation und Microsoft weiten ihre strategische Partnerschaft aus, um die Entscheidungsfindung in Unternehmen durch die direkte Integration von Finanzexpertise in KI-Workflows zu transformieren. Ziel dieser neuen Phase sei es laut entsprechender Pressemitteilung, die hochspezialisierten Analysen von Moody’s - die Informationen zu über 600 Millionen Unternehmen und komplexen Risikostrukturen umfassen - über Spezialistenkreise hinaus jedem Mitarbeiter zugänglich zu machen. Rob Fauber, CEO von Moody’s, unterstreicht die Relevanz: "Indem wir diese Informationen direkt in die KI-Lösungen von Microsoft auf Unternehmensebene einbinden, stellen wir Analysen auf Entscheidungsniveau nicht nur Spezialisten, sondern jedem Mitarbeiter in einem Unternehmen zur Verfügung, der sie benötigt."

Technisch erfolgt die Einbindung über zwei Wege: Ein dedizierter Moody’s-Agent ermöglicht agentenbasierte Workflows innerhalb von Microsoft 365 Copilot, während die Daten gleichzeitig als fundamentale Quelle ("Grounding") für Anwendungen wie Excel oder den Researcher-Agent dienen. Damit entfallen aufwendige Eigenintegrationen für Kunden. Bill Borden erklärt: "Durch die Integration der entscheidungsrelevanten Erkenntnisse von Moody’s in Microsoft 365 Copilot erleichtern wir Finanzdienstleistern in der gesamten Branche den Zugriff auf verlässliche Daten und Kontextinformationen im Arbeitsablauf - damit sie schneller vorankommen und mit Zuversicht handeln können." Letztlich soll diese Kooperation sicherstellen, dass KI-generierte Ergebnisse im Finanzkontext durch die verifizierten Daten von Moody’s stets erklärbar und überprüfbar bleiben.

Piper Sandler hebt den Daumen für Microsoft

Zudem hat der Analyst Billy Fitzsimmons von Piper Sandler jüngst seine Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie bekräftigt und das Kursziel auf 500,00 US-Dollar festgesetzt und sieht damit weiteres Potenzial für das Technologieunternehmen.

Die Einschätzung reiht sich laut TipRanks in ein überwiegend optimistisches Gesamtbild der Wall Street ein: Im Analystenkonsens wird Microsoft derzeit mit "Stark kaufen" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt mit 575,08 US-Dollar sogar deutlich über der Prognose von Piper Sandler und impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 35 Prozent. Besonders zuversichtlich zeigen sich zudem die Strategen von Goldman Sachs, die erst kürzlich ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 600,00 US-Dollar untermauerten.

So reagiert die Microsoft-Aktie

Im Rückblick zeigt sich für die Microsoft-Aktie ein gemischtes Bild. Seit Jahresbeginn zeigt sich das Papier mit rund 12 Prozent schwächer, während der Verlust auf dreimonatige Sicht nur noch bei 4,49 Prozent liegt. Innerhalb der letzten 4 Wochen zeigt sich die Aktie hingegen mit einem Plus von 14,32 Prozent.
Und auch am heutigen Handelstag scheinen die Anleger weiter zuzugreifen. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Microsoft-Aktie zeitweise 0,92 Prozent auf 428,06 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com, Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
25.03.2026Microsoft BuyUBS AG
11.03.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.03.2026Microsoft BuyUBS AG
11.03.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen