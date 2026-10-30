Copper One Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Copper One Resources hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Copper One Resources ein EPS von -0,200 CAD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,690 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,600 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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