CopperCorp Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CopperCorp Resources hat am 27.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CopperCorp Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,050 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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