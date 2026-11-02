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"Coradia Max"

Alstom-Aktie bricht zweistellig ein: Prognosesenkung löst zweistelligen Kursrutsch aus

Alstom-Aktie bricht zweistellig ein: Prognosesenkung löst zweistelligen Kursrutsch aus

Nach Senkung der Margenprognose für das Gesamtjahr sind die Aktien von Alstom am Montag massiv unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
11.18 EUR -4.76 EUR -29.83 %
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Auf der Handelsplattform Tradegate brach der Kurs des Bahntechnikkonzerns bereits deutlich ein. Im Pariser Handel ging es zuletzt um 26,6 Prozent nach unten auf 11,605 Euro. Sie landeten mit 12,64 Euro auf dem tiefsten Niveau seit März 2024.

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Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwarten die Franzosen im Geschäftsjahr 2026/27 nur noch bei 1 Prozent anstelle der bisher avisierten 6,5 Prozent. Hintergrund sind unter anderem Probleme und gravierende Verzögerungen bei der Elektrotriebzug-Plattform Coradia Max, so Alstom.

/ag/mis

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Carsten Reisinger / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG

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