Corcel Exploration präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Corcel Exploration hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Corcel Exploration hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,100 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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