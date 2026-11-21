Corcel Exploration: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Corcel Exploration hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Corcel Exploration ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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