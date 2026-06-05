Core AI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -9,400 USD je Aktie erzielt worden.

Core AI hat am 04.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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