Core AI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Core AI hat am 04.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -9,400 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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