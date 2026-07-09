Corem Property Group Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Corem Property Group Registered A präsentierte in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,09 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corem Property Group Registered A -0,410 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,17 Prozent auf 787,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 896,0 Millionen SEK gelegen.
Redaktion finanzen.net
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