Corem Property Group Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Corem Property Group Registered hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,09 SEK. Im letzten Jahr hatte Corem Property Group Registered einen Gewinn von -0,410 SEK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 787,0 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 896,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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