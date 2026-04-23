Corem Property Group Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

11.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 787,0 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 896,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS lag bei 0,09 SEK. Im letzten Jahr hatte Corem Property Group Registered einen Gewinn von -0,410 SEK je Aktie eingefahren.

Corem Property Group Registered hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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