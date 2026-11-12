CoreWeave A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

12.11.26 06:35 Uhr

CoreWeave A hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 70,46 ARS. Im Vorjahresquartal waren -10,890 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

CoreWeave A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.490,88 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 202,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.813,00 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net