Notierung im Blick

CoreWeave Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf CoreWeave

02.09.25 16:09 Uhr

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 7,0 Prozent auf 95,78 USD ab.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien CoreWeave 79,20 EUR -7,20 EUR -8,33% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,0 Prozent auf 95,78 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,09 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 96,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.615.593 CoreWeave-Aktien den Besitzer. Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht Warum die CoreWeave-Aktie Mitte August auf Talfahrt gehen könnte

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com