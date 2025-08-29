CoreWeave Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf CoreWeave
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 7,0 Prozent auf 95,78 USD ab.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,0 Prozent auf 95,78 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,09 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 96,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.615.593 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD ausweisen wird.
