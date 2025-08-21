CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend im Ausverkauf

DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.106 -1,0%Nas21.167 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,16 +1,5%Gold3.531 +1,6%
02.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 10,4 Prozent im Minus bei 92,30 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 10,4 Prozent auf 92,30 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,71 USD aus. Mit einem Wert von 96,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.282.585 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

