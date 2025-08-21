Kurs der CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend im Ausverkauf

02.09.25 20:24 Uhr

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 10,4 Prozent im Minus bei 92,30 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien CoreWeave

