DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Abend gestärkt

02.10.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 137,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
118,00 EUR 2,00 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 137,90 USD nach oben. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,63 USD zu. Bei 140,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.813.133 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,677 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung