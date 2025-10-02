CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 137,90 USD.
Um 20:08 Uhr wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 137,90 USD nach oben. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,63 USD zu. Bei 140,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.813.133 CoreWeave-Aktien.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,677 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
