CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 92,00 USD.
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 92,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 91,51 USD. Bei 93,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 670.613 Aktien.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,622 USD je Aktie aus.
