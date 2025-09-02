DAX23.567 +0,3%ESt505.321 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.158 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,71 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Notierung im Blick

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

03.09.25 16:10 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 92,00 USD.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 92,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 91,51 USD. Bei 93,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 670.613 Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,622 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

