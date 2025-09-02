DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Notierung im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf rotem Terrain

03.09.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 90,26 USD.

CoreWeave
78,20 EUR -1,00 EUR -1,26%
Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 90,26 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,50 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.064.648 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,622 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

