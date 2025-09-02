CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 90,26 USD.

Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 90,26 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,50 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.064.648 CoreWeave-Aktien.

Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,622 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht

Warum die CoreWeave-Aktie Mitte August auf Talfahrt gehen könnte